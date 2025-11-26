На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, где автовладельцы чаще встречают контрафактные запчасти

Автостат: поддельные автозапчасти чаще всего встречаются в интернет-магазинах
Fototocam/Shutterstock/FOTODOM

Контрафактные запчасти чаще всего встречаются в интернет-магазинах, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на проведенный совместно с сайтом Drive2.ru опрос в октябре 2025 года.

«Чаще всего подделки попадались в интернет-магазинах с пунктами выдачи, которые набрали 60%. Достаточно высокий процент контрафакта встречался и в интернет-магазинах (58,2%). При этом в розничных магазинах автозапчастей и в интернет-магазинах запчастей со своими розничными сетями контрафактные детали предлагались к покупке реже (48% и 37,6% соответственно)», — сообщает агентство.

Самым безопасным местом для покупки запасных частей автовладельцы, как выяснилось, считают СТО: здесь с подделками столкнулись всего 6,8% респондентов.

До этого автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что у современных китайских автомобилей есть ряд серьезных недостатков, которые инженерам КНР пока не удается победить.

«Первая проблема, с которой сталкивается владелец китайского автомобиля, — большой расход топлива. В основном на такие машины ставят 1,5-литровые моторы с турбиной, что увеличивает расход бензина. У некоторых машин некорректно работает электроника из-за того, что ее слишком много», — сказал эксперт.

По-прежнему очень долго идут из Китая автозапчасти для ремонта китайских автомобилей, что также нельзя записать в плюсы этих машин.

Ранее россиянам назвали неисправности, которые можно определить по моторному маслу.

