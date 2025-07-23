Китайцы наладили поставки в Россию клонов известных брендов автозапчастей

Китайские продавцы начали массово продавать на российских маркетплейсах поддельные автомобильные запчасти известных зарубежных и отечественных брендов. Об этом сообщают «Известия».

По данным ритейлеров, китайские продавцы прощупывают рынок, оценивая популярность брендов и степень противодействия правообладателей. По одному бренду могут одновременно работать 10-20 онлайн-магазинов, которые предлагают к покупке копии комплектующих с повторением дизайна и упаковки настоящих брендов.

Отмечается, что китайцы воруют не только фото и описания, а целые карточки товаров. Онлайн-площадка выбирает товар с лучшим предложением и поднимает его в вверх раздачи. В результате подлинный магазин может оказаться на нижних позициях, а заказы покупателей уходят поддельщикам.

Автовладельцев предупреждают, что при покупке у китайских продавцов велик риск получить совершенно другой товар более низкого качества. Магазины-клоны нередко закрываются, поэтому вернуть деньги уже не получится.

До этого сообщалось, что доля поддельного моторного масла на российском рынке превышает 50%. По словам директора производства ГК Forsage Алексея Павловича, это произошло после ухода ведущих зарубежных брендов и разрыва логистических цепочек.

Он уточнил, что основными каналами распространения фальсификата являются мелкая розница, СТО и маркетплейсы. По-прежнему существуют и кустарные линии розлива, добавил эксперт. Он предупредил, что отличить такую продукцию «на глаз» практически невозможно.

Ранее россиянам рассказали, какое моторное масло выбрать при плохом бензине.