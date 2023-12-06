Иранская автокомпания SAIPA ушла из России, так и не начав продаж Дистрибьютор SAIPA свернул бизнес, не увидев перспектив у иранских машин в России

Эксклюзивный дистрибьютор иранской автокомпании SAIPA в России отказался от продаж в России из-за изменившихся экономических условий, выяснила «Газета.Ru». Без масштабных инвестиций и из-за повышения утилизационного сбора у иранской марки в России не было шансов, уверены эксперты.

Официальный дистрибьютор иранского автомобильного бренда SAIPA в России — ООО «Бест Моторс», — объявивший весной 2023 года о выводе на российский рынок этой марки находится в стадии ликвидации, установила «Газета.Ru». Как сообщил изданию гендиректор «Бест Моторс» Александр Степанов, он и партнеры приняли решение отказаться от импорта в Россию автомобилей SAIPA из-за изменения экономической ситуации в стране.

«Ситуация экономическая немного поменялась. На тот момент этот бренд был интересен в ценообразовании и во всем остальном. А дальше — стал неинтересен, экономически невыгоден, вот и все»,

— пояснил Степанов.

По его словам, в «Бест Моторс» поняли, что не смогут продавать автомобили SAIPA по той цене, которая планировалась изначально.

В марте этого года фирма «Бест Моторс» анонсировала на июнь доставку в Россию первой партии седанов SAIPA Saina и Shahin, а также хетчбэков Quik, на момент начала продаж их цена должна была составить 1-1,7 млн рублей.

В апреле компания опубликовала характеристики и оснащение машин на сайте. Однако продажи иранских машин так и не начались,

а российский сайт SAIPA перестал работать.

«В силу определенных обстоятельств, начиная с курса доллара и заканчивая утилизационным сбором, цены на все автомобили выросли, и значительно. Цена на иранский автомобиль должна быть на 20-30% ниже, чем на китайский, тогда это было бы интересно», — заключил в беседе с «Газетой.Ru» глава «Бест Моторс» Александр Степанов.

Эксперты не сомневались

Перспективы того, что SAIPA будет играть хоть какую-нибудь роль на российском рынке, изначально были невысоки, потому что ее продукция — прямой конкурент поддерживаемому государством «АвтоВАЗу», отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«В тестовом режиме они могли бы попробовать здесь что-то продавать, но ключевой момент в том, что по цене автомобили SAIPA — прямой конкурент Lada. Удачным решением для иранцев было бы договориться по политической линии о некой поддержке своего экспорта со стороны России, но этого не произошло», — отмечает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также с точки зрения руководства иранского автопроизводителя логично было сначала оценить потенциал нашего рынка, продавая здесь хотя бы по 1,5-2 тыс. машин в год. Но для того, чтобы закрепиться на российском рынке, необходимы значительные инвестиции в развитие дилерской сети и маркетинг, добавляет эксперт.

«У меня есть ощущение, что локальные автопроизводители рады, что SAIPA сюда не придет, а иранцы поняли, что необходимы большие инвестиции для того, чтобы выстроить сеть, и решили, что тратиться не стоит»,

— заключил Бургазлиев.

Формально иранские автомобили должны конкурировать с Lada Vesta, но с учетом наших высоких налогов и сборов их цена получается выше, и непонятно, зачем в России такие автомобили нужны, сомневается партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Нам так много обещали, но я смотрел результаты продаж, и автомобилей Iran Khodro с начала года в России было реализовано около 100 штук, а SAIPA не появилась вовсе. Мы не знаем этих машин. Непонятно, что будет с их сервисом и как они перенесут воздействие реагентов зимой.

В России иранские автомобили, что называется, устали ждать»,

— отметил Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

У китайских автопроизводителей сейчас нет таких недорогих машин, как у Lada и иранских марок. Последние могли бы представлять интерес для покупателей с точки зрения опций, которые из-за санкций стали недоступны для «АвтоВАЗа» — автоматическая коробка передач, ABS, ESP, подушки безопасности и прочее, добавил он.

Завелись в Белоруссии

Белорусская компания «Лаки Кэренси» также планировала поставлять SAIPA в республику. Пока компания сохраняет надежду на продвижение иранского бренда, однако сетует на то, что сертификация автомобиля для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) затянулась на необычно долгое время.

«Процесс получения ОТТС затянулся, мы не планировали, что машины шесть месяцев будут на полигоне стоять», — рассказал «Газете.Ru» гендиректор «Лаки Кэренси» Сергей Вачинский.

По его словам сертификация затягивается до 2024 года. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев считает, что SAIPA угрожала своим выходом продажам «АвтоВАЗа».

«Я думаю, что

на самом высоком политическом уровне, скорее всего, было принято решение о том, что такую конкуренцию не нужно создавать»,

— отмечает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

Впрочем, Вачинский не сомневается, что скоро удастся закончить оформление сертификационных документов и первые партии машин приедут в Белоруссию. Компания рассчитывает даже на локальную сборку, правда, для этого потребуется запрос от дилеров на соответствующие объемы поставок SAIPA.