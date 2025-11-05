На видео попало, как петербуржец на BMW влетел в авто с полицейскими

В Петербурге на видео попало, как BMW на скорости влетел в патрульное авто

В Санкт-Петербурге иномарка на скорости врезалась в патрульный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«На опубликованном видео заметно, что водитель желтой иномарки, двигаясь на большой скорости, попытался объехать автобус. Тот стал перестраиваться на другую полосу у общественной остановки. В какой-то момент мужчина, находившийся за рулем BMW, не справился с управлением и устроил лобовое столкновение с патрульной машиной», — говорится в публикации.

На кадрах также заметно, что легковой автомобиль после лобового тарана отлетел на трамвайные пути, в результате чего столкнулся с общественным транспортом. По информации канала, на месте ДТП работали оперативные спасательные службы.

По данным МВД, водители двух легковушек получили травмы, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

