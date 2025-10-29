На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Штрафы за продажу бензина подросткам появились в России

В Вологодской области впервые в РФ ввели штраф за продажу бензина подросткам
Depositphotos

Вологодская область ввела запрет на продажу бензина несовершеннолетним и штрафы за нарушение этого требования, сообщает Quto.

«В РФ начали штрафовать за продажу бензина подросткам. Заксобрание Вологодской области ввело полный запрет на продажу топлива несовершеннолетним. Как сообщили Quto.ru в пресс-службе регионального правительства, за нарушение требований предусмотрен штраф размером до 50 тыс. рублей», — отмечается в публикации.

На граждан, уличенных в продаже моторного топлива несовершеннолетним, в Вологодской области будут взимать 3-5 тыс. рублей штрафа, с должностных лиц, — 10-20 тыс. рублей, с юридических — 30-50 тыс. рублей. Право составлять протоколы на нарушителей предоставлено органам местного самоуправления.

Строгие меры призваны стать инструментом борьбы с малолетними водителями питбайков. При этом покупать бензин разрешено подросткам от 16 лет, имеющим водительские права на управление мототехникой.

Ранее в Кургане пожилой водитель сбил двух девочек при въезде в магазин.

