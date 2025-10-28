На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рекордно подорожает обучение в автошколе

Автоэксперт Попов: обучение в автошколе в 2026 году подорожает на 10%
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В российских автошколах в 2026 году стоимость обучения может увеличиться на 10%. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на автоэксперта, члена рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрия Попова.

«Автошколы в России будут до последнего стараться максимально не повышать цену. Если и подорожает обучение, то на 10%», – сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что в России за семь месяцев 2025 года средняя стоимость начального обучения в автошколах подскочила на 20,2% в сравнении с тем же периодом 2024 года.

«Средняя по России стоимость начального курса вождения легкового автомобиля на июль 2025 года — 44 153 рубля. В период с января по июль 2025-го средняя стоимость по стране составила 42 879 рублей. В 2024 году за этот же период средняя стоимость обучения была значительно меньше: 35 682 рубля», — заявили аналитики издания «Бизнес-секреты».

Получение водительских прав дороже всего обходится в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах. Там стоимость обучения в среднем варьируется в диапазоне от 60 до 65 тыс. рублей. Наиболее доступные предложения от автошкол действуют в Приволжском и Северо-Кавказском округах — в среднем от 16 тыс. до 24 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили, чем обернется разрешение получать права без автошколы.

