Сбитая машиной в Ревде девочка находится в тяжелом состоянии

Состояние третьей девочки, пострадавшей в ДТП в Ревде, остается тяжелым
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии в Ревде девочка находится в тяжелом состоянии. Об этом, ссылаясь на руководителя пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщает РИА Новости.

Горелых отметил, что если состояние потерпевшей ухудшится, то ее вертолетом доставят в Екатеринбург в 9-ю детскую больницу.

В свою-очередь, в министерстве здравоохранения министерства здравоохранения Свердловской области агентству рассказали, что девочка находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, ее состояние остается стабильно тяжелым.

27 октября в Ревде пьяный водитель автомобиля не справился с управлением, и, сбив трех девочек, протаранил здание местного магазина. Школьницы при этом находились на тротуаре и ожидали, пока загорится зеленый свет. Двух девочек, которые приходились друг другу сестрами, спасти не удалось.

Ранее в Москве девочка попала в больницу после ДТП около метро.

