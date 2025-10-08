В Мытищах уничтожили огнем цыганский бизнес

В подмосковных Мытищах ночью 8 октября сожгли цыганский автопарк. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«На импровизированной автостоянке на пересечении МКАД и Ярославского шоссе сгорели сразу четыре новеньких «КамАЗа» и стоявшая рядом с ними подержанная машина BMW. Еще четыре большегруза удалось перегнать в безопасное место. Часть из них потом была возвращена на стоянку», — передает издание.

По словам очевидцев, автопарк принадлежит местным цыганам. Записи с видеокамер показали, что машины подожгли умышленно — они зафиксировали двух убегающих от парковки людей в момент возгорания.

Пожар тушили несколько спецмашин МЧС и испытательная пожарная лаборатория. Предполагается, что будет возбуждено уголовное дело. Цена каждого сгоревшего авто оценивается в 5-7 млн рублей.

До этого в Москве сгорел тюнингованный кроссовер «Москвич 3» автоблогера Эрика Давидыча, который он называл 1000-сильным монстром.

По данным Telegram-канала Baza, машина полностью выгорела — от кузова остался только каркас. По словам блогера, он не пострадал, а пожар начался из-за того, что автомобиль «перетюнинговали до такой степени, что машина не выдержала.

Позже автоблогер рассказал, что у автомобиля вырвало кардан и он ударил в бензобак. После этого машина загорелась. По его словам, в автомобиле от «Москвича 3» только кузов. Остальное — детали тюнинга.

