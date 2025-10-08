На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали надежные внедорожники ценой от 800 тыс. рублей

Автоэксперт Зиновьев назвал 6 надежных внедорожников по цене до 1,5 млн рублей
true
true
true
close
УАЗ

В ценовом диапазоне от 800 тыс. рублей до 1,5 млн рублей на российском вторичном рынке наиболее надежными внедорожниками являются УАЗ «Патриот», Chevrolet TrailBlazer, Great Wall Hover H5, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Pathfinder и SsangYong Kyron. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Рамный внедорожник, полный привод – Part Time, с понижающей передачей. На асфальте переднюю ось необходимо отключать. За 1–1,5 млн рублей много предложений с пробегами до 100 тыс. км», — перечислил Зиновьев особенности «Патриота».

По его словам, основные проблемы с мотором УАЗа связаны с утечками масла и антифриза, а также проблемами с катушками зажигания. При бюджете в 1,5 млн рублей также можно приобрести внедорожник Chevrolet TrailBlazer с пробегом около 150 тыс. км в возрасте 11-12 лет. Этот автомобиль снабжен дизелем 2.8 или бензиновым V6, который встречается редко, указал эксперт. Среди Great Wall Hover H5 в продаже нет машин дороже 1,4 млн рублей. Недостаток подержанного Nissan Pathfinder в этом бюджете — повсеместная коррозия, предупредил он.

Ранее в России запатентовали внешность нового отечественного автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами