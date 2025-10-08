Россиянам назвали надежные внедорожники ценой от 800 тыс. рублей

В ценовом диапазоне от 800 тыс. рублей до 1,5 млн рублей на российском вторичном рынке наиболее надежными внедорожниками являются УАЗ «Патриот», Chevrolet TrailBlazer, Great Wall Hover H5, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan Pathfinder и SsangYong Kyron. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Рамный внедорожник, полный привод – Part Time, с понижающей передачей. На асфальте переднюю ось необходимо отключать. За 1–1,5 млн рублей много предложений с пробегами до 100 тыс. км», — перечислил Зиновьев особенности «Патриота».

По его словам, основные проблемы с мотором УАЗа связаны с утечками масла и антифриза, а также проблемами с катушками зажигания. При бюджете в 1,5 млн рублей также можно приобрести внедорожник Chevrolet TrailBlazer с пробегом около 150 тыс. км в возрасте 11-12 лет. Этот автомобиль снабжен дизелем 2.8 или бензиновым V6, который встречается редко, указал эксперт. Среди Great Wall Hover H5 в продаже нет машин дороже 1,4 млн рублей. Недостаток подержанного Nissan Pathfinder в этом бюджете — повсеместная коррозия, предупредил он.

