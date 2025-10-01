На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии лихач сбил мать с ребенком на пешеходном переходе

В Башкирии 20-летний лихач сбил мать с ребенком на переходе, женщина не выжила
В башкирском городе Туймазы водитель автомобиля на большой скорости сбил мать с пятилетней дочерью на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана.

По ее информации, ДТП произошло на улице Комарова.

«По предварительным данным, 20-летний местный житель за рулем «Лады Приора» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину с ребенком с последующим наездом на местный магазин», — сказано в сообщении.

Как заявили в ведомстве, в результате сильнейшего удара женщина не выжила. Ее дочь в тяжелом состоянии доставили в местную больницу.

В пресс-службе добавили, что освидетельствование водителя показало, что он трезв.

19 сентября в Красносельском районе Санкт-Петербурга водитель Audi наехал на женщину с двумя детьми, когда те переходили улицу. От удара пешеходов подбросило в воздух, затем они упали на асфальт. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее россиянин без прав сбил женщину с годовалым ребенком на дороге.

