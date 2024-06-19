Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин без прав сбил женщину с годовалым ребенком на дороге

На Кубани мать с годовалым ребенком попала под колеса машины

На Кубани мать с годовалым ребенком попала под колеса машины. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в хуторе Торусин Анапского района. На кадрах с места произошедшего видно, как мать переходит дорогу с ребенком на руках, но в какой-то момент их на нерегулируемом пешеходном переходе сбивает 54-летний водитель.

«С тяжелыми травмами пострадавшие госпитализированы, находятся в реанимации», – поделились в ведомстве.

На данный момент врачи оказывают всю необходимую помощь матери и ребенку. Известно, что в момент происшествия водитель был трезв, но прав у него не было, так как мужчина лишился их в 2020 году.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Калининградской области ребенка сбила машина. По версии следствия, десятилетний мальчик вышел из автобуса и начал переходить дорогу в предназначенном для этого месте. В этот момент он попал под колеса автомобиля Kia. Школьник получил серьезные травмы, спасти его медики не смогли.

Ранее в Петербурге ребенок был сбит самокатчиком и провел шестой день рождения в больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами