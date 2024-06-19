Россиянин без прав сбил женщину с годовалым ребенком на дороге

На Кубани мать с годовалым ребенком попала под колеса машины. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в хуторе Торусин Анапского района. На кадрах с места произошедшего видно, как мать переходит дорогу с ребенком на руках, но в какой-то момент их на нерегулируемом пешеходном переходе сбивает 54-летний водитель.

«С тяжелыми травмами пострадавшие госпитализированы, находятся в реанимации», – поделились в ведомстве.

На данный момент врачи оказывают всю необходимую помощь матери и ребенку. Известно, что в момент происшествия водитель был трезв, но прав у него не было, так как мужчина лишился их в 2020 году.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Калининградской области ребенка сбила машина. По версии следствия, десятилетний мальчик вышел из автобуса и начал переходить дорогу в предназначенном для этого месте. В этот момент он попал под колеса автомобиля Kia. Школьник получил серьезные травмы, спасти его медики не смогли.

Ранее в Петербурге ребенок был сбит самокатчиком и провел шестой день рождения в больнице.