Дончанка сожгла автомобили, думая, что участвует в спецоперации

Mash: дончанка подожгла машины в Волгограде, думая, что участвует в спецоперации
В Волгограде женщина из Ростова-на-Дону подожгла две машины, потому что думала, что участвует в спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Перед этим 42-летняя женщина перевела мошенникам 2,5 млн рублей, потом проговорилась, что собирается поехать в другой город. Тогда развод продолжился. Скамеры пообещали вернуть деньги, если она сожжет пару авто», — говорится в сообщении.

По информации канала, женщина сделала все, что ее попросили злоумышленники. Осознала произошедшее дончанка только в отделе полиции. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили сгорели полностью. По словам женщины, она облила машины горючей жидкостью, поставила канистру рядом с автомобилями, бросила горящие спички и ушла. Теперь дончанке грозит до пяти лет лишения свободы.

