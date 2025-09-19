Появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД

В Москве на МКАД перевернулась фура. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 22-км МКАД (внеш.)», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части лежит большегруз, который перевернулся в момент ДТП. На записи также заметно, что на место аварии прибыл кран и спасатели. По информации Telegram-канала «Дептранс. Оператвино», движение в районе ДТП затруднено на два километра.

«На внешней стороне 21-го км МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

