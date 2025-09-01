Видео: в Череповце водители вплавь добираются до своих авто

На видео попало, как житель Череповца доплыл до своего фургона после дождя

В Череповце водители оказались вынуждены вплавь добираться до своих автомобилей из-за непогоды. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Самый целеустремленный житель Череповца добирается вплавь до своего фургончика после ошеломляющего потопа. В городе выпало 38 мм осадков — 67% от месячной нормы. Заблокировано движение из индустриальной части города в зареченскую», — говорится в публикации.

До этого в Череповце автомобили ушли под воду из-за шторма. На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как поток воды и грязи накрывает автомобили.

Сейчас в городе продолжаются восстановительные работы с применением спецтехники.

Ранее байкер разбился в центре Москвы и попал на видео.