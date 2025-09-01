На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Череповце машины ушли под воду и попали на видео

На видео попало, как в Череповце автомобили тонут в воде и грязи
В Череповце автомобили ушли под воду из-за непогоды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«На распространившихся в соцсетях кадрах видно поток воды и грязи, перекрывший трассу. Некоторые автомобили увязли в «море». Ситуацию осложняют дождь, ветер и гроза», — говорится в публикации.

Сейчас в городе продолжаются восстановительные работы с применением спецтехники.

До этого сообщалось, что в Петербурге прокуратура проводит проверку после того, как судно едва не ушло под воду.

Инцидент произошел на Малой Невке у Лазаревского моста. По данным прокуратуры, катер двигался по воде, но в какой-то момент напоролся на бревно и частично ушел под воду.

Ранее в Москве таксист влетел в автобус и разбился.

