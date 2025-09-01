В Москве таксист влетел в автобус и разбился

В Москве на Калужском шоссе водитель такси врезался в автобус

В Москве на Калужском шоссе водитель такси врезался в автобус. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Водитель автомобиля такси совершил столкновение с автобусом. По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали водитель такси и два его пассажира, в том числе мальчик 2015 г.р», — говорится в публикации.

Отмечается, что установление обстоятельств ДТП находится на контроле в прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов.

До этого на востоке Москвы электробус задавил женщину-пешехода, которая переходила светофор.

Инцидент произошел на Святоозерской улице в районе дома 12. По предварительным данным, водитель электробуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате полученных травм женщина не выжила.

Ранее байкер разбился в центре Москвы и попал на видео.