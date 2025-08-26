На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алиханов протестировал новый китайский автомобиль Lixiang Mega

Глава Минпромторга Алиханов протестировал в Китае новый минивэн Lixiang Mega

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе посещения производственной площадки Li Auto в Китае протестировал новую модель электрического минивэна Lixiang Mega. Видео опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Я автомобили Li уже водил, но это новая модель, Mega, она более семейная. Чистая «электричка». Те, на которых я ездил были гибридными. Супертихая машина», — поделился своими впечатлениями от новинки Алиханов.

Отмечается, что автомобиль готовят к выходу на российский рынок.

Внутри новинки — два электромотора на 543 л.с. Сам автомобиль весит 2,7 тонны и может разгоняться до «сотни» за 5,5 секунды. Максимальная скорость при этом составляет 180 км/ч. Также в автомобиль встроена система автономного вождения AD Max, которая позволяет ему самостоятельно перемещаться по любой дороге.

Некоторые сидения автомобиля оснастили функцией 16-точечного массажа. Также Lixiang Mega получил 21 аудиодинамик, встроенный холодильник, откидные столики и 17-дюймовый экран для пассажиров, сидящих сзади.

Ранее был назван средний возраст автомобилей в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами