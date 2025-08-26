Алиханов протестировал новый китайский автомобиль Lixiang Mega

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе посещения производственной площадки Li Auto в Китае протестировал новую модель электрического минивэна Lixiang Mega. Видео опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Я автомобили Li уже водил, но это новая модель, Mega, она более семейная. Чистая «электричка». Те, на которых я ездил были гибридными. Супертихая машина», — поделился своими впечатлениями от новинки Алиханов.

Отмечается, что автомобиль готовят к выходу на российский рынок.

Внутри новинки — два электромотора на 543 л.с. Сам автомобиль весит 2,7 тонны и может разгоняться до «сотни» за 5,5 секунды. Максимальная скорость при этом составляет 180 км/ч. Также в автомобиль встроена система автономного вождения AD Max, которая позволяет ему самостоятельно перемещаться по любой дороге.

Некоторые сидения автомобиля оснастили функцией 16-точечного массажа. Также Lixiang Mega получил 21 аудиодинамик, встроенный холодильник, откидные столики и 17-дюймовый экран для пассажиров, сидящих сзади.

Ранее был назван средний возраст автомобилей в России.