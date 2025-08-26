В Новосибирске неуправляемый автобус протаранил три иномарки, водитель умер за рулем

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем и протаранил три иномарки
Водитель пассажирского автобуса в Новосибирске скончался во время выполнения рейса. Неуправляемое транспортное средство протаранило три машины, сообщает Госавтоинспекция региона (ГАИ).

По информации ведомства, ЧП произошло сегодня, около 8 утра в Ленинском районе Новосибирска. Водитель маршрутного автобуса «НефАЗ», следующего по маршруту №60, столкнулся с припаркованными автомобилями «Toyota Mark», «Chery Tiggo», «Volkswagen Polo». В салоне автобуса в этот момент находилось 10 пассажиров.

«Водитель автобуса «НефАЗ» скончался на месте ДТП, причина смерти устанавливается медицинскими работниками», — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пассажиры автобуса не пострадали, «водители и пассажиры ( в поврежденных автомобилях) отсутствовали», уточнили в автоинспекции.

В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранители и сотрудники ГАИ. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Накануне крупное ДТП парализовало движение автомобилей на северо-западе Москвы. Автоавария произошла на Живописном мосту столицы.

Ранее россиянка выпала из машины на ходу, снимая ролик для соцстей.

