В Англии мужчина, которого лишили водительских прав, сбил женщину, когда ехал на велосипеде, пишет Daily Mail.

Инцидент произошёл на Хорсмаркет-стрит — оживлённой пешеходной зоне. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как гражданин Румынии Эмануэль Стефанович, несмотря на запрет на вождение автомобиля, быстро проехал по тротуару, не объезжая пешеходов, и врезался в спину женщине, которая шла впереди. От сильного удара она упала на спину и была «отправлена в полет», как описали очевидцы.

Пострадавшая, работающая полный рабочий день уборщицей, была доставлена в больницу с болью в голове и спине. Она оказалась дезориентированной после падения, но после обследования и приема обезболивающих была выписана.

Сам велосипедист остался на месте происшествия, но, по словам прокурора, не оказал никакой помощи пострадавшей. Помогать ей бросились прохожие, пока не прибыли скорая помощь и полиция.

На допросе он пояснил, что спешил к больной матери, у которой диагностирован рак: ему только что позвонили и сообщили, что ее экстренно госпитализировали. Его адвокат Кристина Дорошкевич заявила, что подзащитный «глубоко раскаивается» и действовал под влиянием шока.

Суду также стало известно, что у Стефановича ранее уже был судебный запрет на вождение транспорта сроком на 12 месяцев за езду на мотоцикле без прав и страховки. Однако велосипед он мог использовать законно.

Прокурор Анджела Блэкмор отметила, что обвиняемый «опасно ехал по густонаселённой пешеходной зоне», создавая угрозу для общественной безопасности. В итоге суд постановил оштрафовать Стефановича на £215 и обязал выплатить £171 в качестве компенсации пострадавшей.

