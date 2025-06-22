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«Раскололся череп»: на видео попало, как авто с уфимцами на скорости врезался в светофор

В Уфе на видео попал жесткий кульбит автомобиля с людьми

В Уфе автомобиль на большой скорости врезался в светофор. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«В машине ехало шесть человек. Погибшей оказалась девушка, по словам нашего источника, удар был такой силы, что у погибшей раскололся череп. Две ее подруги сейчас в реанимации. Одна в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости врезается в светофор, а после в столб. От удара легковая машина с людьми подлетает и приземляется на обочину дороги.

До этого сообщалось, что в Челябинске загорелся припаркованный автомобиль, внутри которого были люди. Полицейский Андреев увидел горящую машину и незамедлительно вытащил челябинцев из автомобиля.

По информации канала, прибывшие на место инцидента спасатели ликвидировали возгорание, при этом на следующий день родственники водителя и пассажира, которые оказались в горящем автомобиле, пришли в отдел и поблагодарили полицейского.

Ранее самокатчики с ножами напали на обнинцев и попали на видео.

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