На видео попало, как загорелся автомобиль с челябинцами внутри

В Челябинске на видео попало, как полицейский вытащил людей из горящего авто

В Челябинске загорелся припаркованный автомобиль, внутри которого были люди. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«Старший прапорщик Дмитрий Андреев ехал на работу, когда заметил авто, из которого валил дым. В салоне оставались водитель и пассажир. Не раздумывая, сотрудник МВД бросился к машине: сначала вытащил одного, затем второго», — говорится в сообщении.

По информации канала, прибывшие на место инцидента спасатели ликвидировали возгорание, при этом на следующий день родственники водителя и пассажира, которые оказались в горящем автомобиле, пришли в отдел и поблагодарили полицейского.

До этого сообщалось, что в Хабаровске ребенок врезался в движущийся автомобиль. На опубликованных в сети кадрах видно, что после удара автомобиль протащил ребенка по проезжей части несколько метров.

По информации канала, работники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавшего с травмами.

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