Самокатчики с ножами напали на обнинцев и попали на видео

В Обнинске самокатчики с ножами набросились на прохожих после замечания

В Обнинске самокатчики с ножами напали на прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

«Двое на одном самокате едва не снесли прохожих на Ленина, 208. На замечание ответили агрессией и достали ножи, началась драка. Подписчики не растерялись — схватили агрессоров», — говорится в сообщении.

По информации канала, прохожие попытались задержать нарушителей до приезда сотрудников правоохранительных органов, но у очевидцев не получилось.

На опубликованных в сети кадрах видно, что у самокатчиков в руках нож. Автор видео также показывает, что на тротуаре лежит самокат.

До этого сообщалось, что в Хабаровске ребенок врезался в движущийся автомобиль. На опубликованных в сети кадрах видно, что после удара автомобиль протащил ребенка по проезжей части несколько метров.

По информации канала, работники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавшего с травмами.

Ранее хабаровчанин без трусов бегал в потоке машин, и это попало на видео.