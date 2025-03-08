Массовое ДТП парализовало на километры движение на МКАД в Москве

На МКАД произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 27 км МКАД (в районе съезда №27) произошло ДТП с тремя автомобилями. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В результате аварии движение оказалось затруднено на три километра. Водителям посоветовали искать объездные пути.

До этого россиянка сделала сальто в воздухе в ДТП 8 марта и попала на видео.

Судя по кадрам, в Улан-Удэ женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Однако машина в последнем ряду не остановилась и наехала на жительницу. В результате удара женщину подбросило вверх, она сделала сальто в воздухе и приземлилась на спину. О состоянии пострадавшей неизвестно. На кадрах видно, что после аварии автомобилист решил остановиться.

Ранее МКАД перекрыли из-за столкновения авто.