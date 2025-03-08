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Россиянка сделала сальто в воздухе в ДТП 8 марта и попала на видео

На видео попало сальто в воздухе от россиянки в момент ДТП

В Улан-Удэ 8 марта произошло ДТП с наездом на женщину-пешехода. Кадры с аварией опубликовали местные паблики.

Судя по видео, женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Однако машина в последнем ряду не остановилась и наехала на жительницу. В результате удара женщину подбросило вверх, она сделала сальто в воздухе и приземлилась на спину. О состоянии пострадавший неизвестно. На кадрах видно, что после аварии автомобилист решил остановиться.

Накануне на юге Москвы произошло массовое ДТП, в результате движение оказалось затруднено.

«На Варшавском шоссе, в районе д. 142к1 произошло ДТП с участием 4 автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — сообщал Дептранс.

В ведомстве также отметили, что в районе места аварии затруднено движение транспорта и призвали водителей выбирать пути объезда.

Ранее в Госдуме сообщили об увеличении штрафов для автомобилистов.

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