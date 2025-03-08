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МКАД перекрыли из-за столкновения авто

На МКАД перекрыли движение из-за ДТП
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

На МКАД из-за аварии перекрыли движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 99 км МКАД (в районе съезда №102) произошло ДТП с двумя автомобилями. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В Дептрансе добавили, что место в районе аварии перекрыли. Водителям посоветовали искать пути объезда.

Накануне на юге Москвы произошло массовое ДТП, в результате движение оказалось затруднено.

«На Варшавском шоссе, в районе д. 142к1 произошло ДТП с участием 4 автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — сообщал Дептранс.

В ведомстве также отметили, что в районе места аварии затруднено движение транспорта и призвали водителей выбирать пути объезда.

Ранее россиянка сделала сальто в воздухе в ДТП 8 марта и попала на видео.

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