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В Дагестане грузовик упал высоты 65 метров и попал на фото

В Дагестане грузовик сорвался с 65-метрового обрыва и попал на фото

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Телеграм-канал «Mash Gor»

В Дагестане грузовик упал с высоты 65 метров и разбился. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Трое братьев и односельчанин ехали на «ЗИЛе-131» по дороге в Цунтинском районе. 25-летний водитель не справился с управлением, машина улетела с высоты 65 метров», — говорится в публикации.

Автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью. Остальные пассажиры сейчас находятся в больнице.

До этого дымящийся тягач Volvo, который упал на рельсы с моста под Санкт-Петербургом, сняли очевидцы на видео.

Судя по кадрам, тягач потушили пожарные, но успел полностью выгореть. При этом машина перекрыла движение поездов.

Инцидент произошел утром в районе поселка Шушары, недалеко от Санкт-Петербурга. Дымящаяся фура с языками пламени завалилась на бок и перегородила Московское шоссе.

Ранее в Омске пассажирка выпала на дорогу из движущейся маршрутки.

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