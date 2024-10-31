В Омске пассажирка выпала на дорогу из движущейся маршрутки

Жительницу Омска госпитализировали после того, как она выпала из маршрутки. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел, когда маршрутка проезжала улицу Суворова. Во время движения пассажирка упала на дверь, после чего выпала на проезжую часть.

В результате 45-летняя россиянка получила травмы, информация о состоянии женщины отсутствует.

В прокуратуре ситуацию взяли на контроль. Специалисты ведомства проводят проверку, в рамках которой ответственным за произошедшее лицам дадут оценку.

Как сообщили в МВД региона, водитель следовал по круговому движению, поэтому женщина упала на дверь, затем – на проезжую часть. Известно, что в момент аварии в салоне находились десять пассажиров.

До этого в Петербурге блокадница попала в больницу после того, как вывалилась из автобуса. По словам самой пострадавшей, водитель не закрыл двери, но начал движение, поэтому россиянка оказалась на проезжей части. Пассажирка попала в травматологическое отделение.

Ранее в Калуге трехлетний ребенок выпал из маршрутки во время движения.