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Законопроект об оформлении ДТП через «Госуслуги» внесли в Госдуму

В ГД внесли законопроект, позволяющий оформить европротокол на «Госуслугах»

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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, который вводит возможность оформить ДТП на портале «Госуслуги» обладателям ОСАГО. Документ появился в доступен в думской базе данных.

«В случаях, предусмотренных правилами обязательного страхования, извещение о ДТП может быть составлено водителями <...> в виде электронного документа <...> с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы подчеркнули, что нововведение позволит сократить вызовы полицейских на места аварии. Также в документе отмечается, что страховщики активно поддерживают подключение своих информационных систем к порталу.

До этого стало известно, что на бланке извещения о ДТП станут печатать QR-код для удаленного оформления аварии. С помощью кода можно будет перейти на «Госуслуги», где можно ознакомиться с порядком оформления аварии по европротоколу.

Сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Изменение бланка предусмотрено обновленными «Правилами ОСАГО», которые начнут действовать с 1 октября.

Также сообщалось, что в России второй год снижается число оформлений ДТП по европротоколу, без участия сотрудников ГИБДД.

Ранее россиян предупредили о подорожании ОСАГО на 30%.

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