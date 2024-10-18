Chery основала еще один автомобильный бренд — Lepas

На клиентском мероприятии Chery International User Summit в Китае, куда были приглашены владельцы автомобилей Chery со всего мира, китайский концерн презентовал новый бренд Lepas. Об этом сообщают «Китайские автомобили».

Представители марки рассказали, что Lepas станет новым суббрендом Chery, наряду с уже существующими Tiggo и Arrizo. Первая модель Lepas, кроссовер Lepas 8, построена на базе кроссовера Chery Tiggo 8 Plus для внутреннего рынка Китая, но отличается от него дизайном. В частности, для Lepas предусмотрена оригинальная решетка радиатора, напоминающая нос леопарда, и другие отличия в дизайне.

Салон Lepas также существенно отличается от автомобиля под маркой Chery: в нем предусмотрен вертикально ориентированный экран и двухспицевый руль.

Помимо собственно бренда Chery, китайская автокомпания уже продает автомобили под марками Exeed, Omoda, Exlantix.

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