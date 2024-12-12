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В Пекине начались переговоры Медведева и Си Цзиньпина

Медведев проводит встречу с Си Цзиньпином в столице Китая

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом пишет РИА Новости.

В материале уточняется, что встреча проходит в Пекине. Медведев находится в азиатской стране с двухдневным рабочим визитом.

Предыдущая поездка заместителя председателя СБ РФ в Китай состоялась в декабре 2022 года. Тогда он передал Си Цзиньпину послание от российского лидера Владимира Путина, в котором глава государства заявил о беспрецедентном уровне диалога и практической кооперации между Москвой и Пекином.

В этот раз Медведев планировал не только провести переговоры с Си Цзиньпином, но и посетить Музей истории Коммунистической партии Китая. Также он намеревался возложить венок к Памятнику народным героям в Пекине. Как писало агентство ТАСС, по итогам визита в азиатскую страну заместитель председателя СБ РФ ответит на вопросы журналистов.

11 декабря Медведев заявил, что отношения между РФ и Китаем в настоящее время находятся на самом высоком уровне за всю историю двустороннего взаимодействия. Он добавил, что сотрудничество Москвы и Пекина несет пользу обоим государствам.

Ранее журналисты узнали о планах Китая на примере РФ изучить, как противостоять санкциям.

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