Результаты российских пловцов на чемпионате мира запретили публиковать

Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила Федерации водных видов спорта России публиковать результаты российских спортсменов на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Нельзя осуществлять любые виды коммуникации с медиаканалами, которые связывают их участие в качестве нейтрального спортсмена со страной, потому что она находится в состоянии конфликта. Спортсмены никак не должны ассоциироваться с национальной федерацией», — заявил источник.

Известно, что соответствующий запрет распространяется также на личных тренеров спортсменов и национальную федерацию.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее у российского пловца отказались брать интервью после победы на чемпионате мира.