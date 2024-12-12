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Российские войска взяли под контроль Зарю

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения из группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Заря в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Заря Донецкой народной республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что были поражены живая сила и техника бригад ВСУ, нацгвардии и нацполиции Украины в районах таких населенных пунктов, как Дзержинск, Щербиновка, Миролюбовка, Шевченко (ДНР). Также были отражены девять атак украинских военных.

Потери ВСУ составили до 390 военных. Кроме того, украинские войска потеряли танк, самоходные артустановки Krab и «Гвоздика», а также гаубицы: две «Мста-Б» и две Д-30.

Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в Волчанске фиксируется движение штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ. По его словам, зачистка региона потребует еще какого-то времени.

Ранее украинские аналитики заявили о прорыве ВС РФ в Сумскую область.

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