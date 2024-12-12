Представитель Белоголовцева рассказала, когда актеры выпишут из больницы

Пресс-секретарь Сергея Белоголовцева Екатерина подтвердила в беседе с NEWS.ru, что актера прооперировали с аппендицитом.

По словам Екатерины, хирургическое вмешательство прошло нормально. Она отметила, что Белоголовцев хорошо себя чувствует. Артиста выпишут 14 декабря.

«Да, аппендицит. Он обследовался, следит за своим здоровьем, молодец, 60 лет все-таки. На обследовании обнаружили аппендицит в ранней стадии. Все быстро обнаружили, быстро сделали, все хорошо», — поделилась пресс-секретарь актера.

12 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Белоголовцева экстренно прооперировали в Москве. 11 декабря актера госпитализировали с острым флегмонозным аппендицитом. Ему провели лапароскопию. Операция длилась 30 минут.

В августе Белоголовцев был госпитализирован в больницу с ишемическим инсультом.

Сергей Белоголовцев известен по роли Сергея Звездунова в юмористической передаче «33 квадратных метра». Он также играл в проектах «Ералаш», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Духless», «Корпоратив», «Воронины».

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