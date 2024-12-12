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У людей новых поколений снижен уровень холестерина в крови, выяснили ученые

JAMA: у рожденных после 1999 года людей снижен уровень холестерина в крови

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Shutterstock

Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго установили, что у людей, рожденных между 1999 и 2020 годами, уровень холестерина и триглицеридов в крови ниже, чем у представителей предыдущих поколений. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Новое исследование охватило набор данных 52 006 участников программы NHANES, проводившейся Национальным Центром Статистики Здравоохранения США. Оказалось, что у более поздних поколений наблюдаются лучшие показатели здоровья крови. В частности, было установлено, что у людей, родившихся в период между 1999 и 2020 годами, уровень общего холестерина оказался ниже на 7,1 мг/дл, а триглицеридов — на 13,1 мг/дл.

Этот результат, на первый взгляд, может показаться парадоксальным. Несмотря на то, что современный образ жизни часто предполагает неправильное питание и сидячую работу, существует несколько факторов, которые могут объяснить улучшение показателей.

По мнению ученых, среди молодых людей растет осведомленность о важности здорового образа жизни, что способствует популяризации спорта, более частым диспансеризациям и интересу к правильному питанию. Также развитие медицинских технологий и улучшение условий труда оказывают положительное влияние на здоровье.

Однако специалисты предупреждают, что «расслабляться» рано. Несмотря на позитивный тренд, некоторые проблемы остаются. Исследование также выявило, что у более современных поколений наблюдается повышение уровней глюкозы в организме и индекса массы тела (ИМТ), что свидетельствует о необходимости дальнейшей работы над улучшением здоровья.

Ранее ученые подтвердили, что высокий уровень «плохого» холестерина опасен для здоровья мозга.

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