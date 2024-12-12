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ВС РФ заблокировали солдат ВСУ на территории Кураховской ТЭС

ТАСС: российские солдаты блокировали войска Украины на территории ТЭС в Курахово

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Госкомэкополитики при Главе ДНР

Подразделения Вооруженных сил России заблокировали украинских солдат на территории Кураховской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Как уже ранее говорилось, на территории Кураховской ТЭС противник решил укрыться. <...> Только прошлые уроки оказались ими не учтены — и теперь ВСУ фактически заблокированы на этой ТЭС», — рассказал источник.

По его словам, рядом со станцией были оборудованы огневые точки. Кроме того, у ТЭС есть инфраструктурные объекты, которые украинские солдаты используют как укрытия. Параллельно они пытаются покинуть территорию станции.

11 декабря глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ отдало приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР.

В тот же день подразделения российской армии подняли флаг РФ на элеваторе в Курахово, который является самым высоким зданием в городе.

Ранее Рогов сообщил, что российские солдаты выбили ВСУ из села к северу от Курахово.

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