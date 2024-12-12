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Суд изъял у бывших сотрудников управделами президента 14 квартир и 1,3 млрд рублей

У экс-сотрудников Управления делами президента изъяли 14 квартир и 1,3 млрд рублей

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил решение о конфискации 1,3 млрд рублей, 14 квартир и 118 нежилых помещений в элитных корпусах на Староволынской улице у бывших сотрудников управления делами президента России и связанных с ними бизнесменов, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

С иском в суд обращался замгенпрокурора России Игорь Ткачев в декабре 2023 года. Ответчиками были заявлены 16 физлиц, включая 75-летнего экс-заместителя главы управделами президента Ивана Малюшина и экс- первого заместителя управделами Сергея Ковалева и еще пять юрлиц. Само управление фигурировало в иске как третье лицо.

Поводом для таких мер стали найденные «нарушения в действиях должностных лиц управления делами президента», которые привели к общему ущербу за счет выведенной из государственной доли недвижимости в 1,3 млрд рублей. Суд постановил бывшим чиновникам и инвесторам, участвовавшим в схеме, выплатить их солидарно.

В четверг в Воронежской области задержали начальника отдела в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Сергея Ребенка по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей.

Ранее Путин заявил о важном качестве ИИ в борьбе с коррупцией.

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