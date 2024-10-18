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Названы наиболее популярные подержанные автомобили у россиян

«Авто.ру» назвал 10 самых популярных автомобилей с пробегом

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Максим Блинов/РИА Новости

Наибольший интерес у потенциальных покупателей в сентябре вызвали объявления о продаже подержанных Hyundai Creta, Kia Rio и Mazda CX-5. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру Бизнес».

Его аналитики изучили количество звонков, полученных авторами объявлений о продаже подержанных машин в течение трех дней после публикации. Лидером по интересу потенциальных покупателей стал Hyundai Creta 2019 года выпуска с пробегом 69 тыс. км — машиной заинтересовался 71 человек за один день. На втором месте оказался Kia Rio 2017 года с пробегом 79 тыс. км за 1,2 млн рублей. Эта машина была продана за два дня, по объявлению позвонили 47 человек.

Третьим по популярности стало объявление о продаже Mazda CX-5 за 2,85 млн рублей. По объявлению было зафиксировано 39 звонков. Также высокий интерес у потенциальных покупателей вызывали объявления о продаже подержанных китайских кроссоверов. Среди них Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro и Pro Max, Geely Monjaro, Atlas Pro и Coolray, Haval F7x.

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