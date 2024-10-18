Против Tesla в США начали расследования из-за ДТП на автопилоте

Против Tesla в США начато расследование в связи с некорректной работой системы «полностью автономного вождения». Об этом сообщает Associated Press.

Расследование начало Национальное агентство по безопасности дорожного движения США (NHTSA) в связи с сообщениями о ДТП в условиях плохой видимости, в результате одного из них пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

Согласно материалам NHTSA, расследование начато в четверг из-за четырех аварий с автомобилями Tesla, произошедших после того, как автомобили въехали в зоны с взвешенной в воздухе пылью, туманом и солнечными бликами. Помимо пешехода, который не выжил, в авариях пострадал еще один человек.

Расследование затрагивает 2,4 млн автомобилей Tesla, выпущенных с 2016-го по 2024 год.

Ранее в Румынии автопилот Tesla поставил под угрозу жизнь водителя, пытаясь объехать пешехода.