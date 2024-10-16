Названы самые популярные подержанные седаны и хетчбэки в России

Автомобили Lada в 2024 году стали самыми популярными легковушками на российском вторичном рынке среди моделей, которые не относятся к классу кроссоверов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру».

Самым востребованным подержанным автомобилем стал седан Lada Vesta 2015-2022 годов выпуска. Средняя цена подержанной машины составляет 1,14 млн рублей.

Далее идут Lada Granta (2011–2018 годы) со средней стоимостью 523,8 тыс. рублей и Lada Priora (2007–2013 годы), которая стоит 383,4 тыс. рублей. Далее расположились Lada 2114 (2001–2013), Kia Rio (2017–2020), Lada Granta (с 2018-2024), Hyundai Solaris (2010–2014), Lada Largus (2012–2021), Volkswagen Polo (2014–2020) и Ford Focus (2011-2015).

До этого стало известно, что в России в сентябре 2024 года зафиксировано снижение продаж автомобилей с пробегом.

За месяц в России сменили владельцев 552,9 тыс. легковых автомобилей, что на 8% ниже, чем в том же месяце 2023 года, когда было перерегистрировано 598,6 тыс. машин. Также в сентябре на 17% снизились продажи подержанных легких коммерческих автомобилей — с 43,8 тыс. машин до 36,2 тыс. машин.

По итогам девяти месяцев 2024 года рынок подержанных автомобилей в России также в минусе: с января по сентябрь в России перерегистрировано 4,7 млн машин против 5 млн годом ранее (спад на 6%). Продажи легкого коммерческого транспорта с пробегом в тот же период снизились на 9%, до 333,4 тыс. машин.

Ранее стало известно, что в России встало на учет более тысячи моделей различных автомобильных брендов.