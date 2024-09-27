Mercedes-Benz откажется от выпуска двух моделей

Немецкий автобренд Mercedes-Benz прекращает производство и продажу двух своих купеобразных кроссоверов: GLC и GLE. Об этом сообщает handelsblatt.com.

Издание отмечает, что купе-кроссоверы GLC и GLE занимают порядка 10-15% в общем объеме продаж данных моделей. При этом абсолютное большинство покупателей выбирают традиционные кроссоверы.

В 2026 году на рынке должно появиться новое поколение модели GLC. Однако автомобиль уже не будут выпускать в кузове кросс-купе.

До этого стало известно, что в Китае начался прием заказов на самый большой в истории кроссовер Smart. Модель Smart #5 по предзаказу предлагается минимум за 245 тыс. юаней (3,2 млн рублей).

Smart #5 построен на платформе SEA от Geely c 800-вольтовой электросистемой, он выпускается с одним или двумя электродвигателями. Одномоторный кроссовер выдает 335 л.с. или 358 л.с. В двухмоторном варианте силовая установка развивает от 579 до 637 л.с. Самая мощная версия Smart называется Brabus Performance.

Ранее сообщалось, что в Китае начались продажи кроссовера IM по цене Lada Aura.