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Changan начал выпуск нового кроссовера CS75 Plus

Changan запустил производство кроссовера CS75 Plus нового поколения

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Changan

Китайский автопроизводитель Changan начал производство нового поколения кроссовера CS75 Plus. Об этом сообщает ithome.com.

Автомобиль получил новый кузов и полностью переработанный интерьер. Длина автомобиля — 4770 мм (на 60 мм больше, чем у предыдущего), колесная база — 2800 мм. Автомобиль получил бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 188 или 192 л.с. в зависимости от исполнения. Ожидается, что новую модель могут оснастить полным приводом.

На передней панели — блок из трех дисплеев, на центральном тоннеле предусмотрено две панели для подзарядки смартфонов, в наличии сиденья с выраженной боковой поддержкой и кожаной обивкой. Задние фонари автомобиля соединены светодиодной полосой, на кузове — скрытые дверные ручки.

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