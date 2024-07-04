В Петербурге инновационный ретро-трамвай с пассажирами сошел с рельсов

В Санкт-Петербурге инновационный ретро-трамвай «Достоевский» с пассажирами сошел с рельсов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке.» Инцидент произошел на улице Куйбышева.

«Информация о пострадавших и причинах — уточняется. Участок уже огородили, и остальным трамваям проехать здесь пока никак», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что часть трамвая увело в сторону.

Осенью прошлого года в Петербурге презентовали уникальный трамвайный вагон 71-431Р «Достоевский», разработанный конструкторами АО «Уралтрансмаш» для центра Северной столицы. Новый трамвай связывает прошлое и настоящее, заявил в ходе осмотра нового ретро-трамвая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Новый трехсекционный двухкабинный трамвай имеет низкий пол для удобства перевозок всех категорий пассажиров, а также является первым в России трамваем, который может вписываться в крутые повороты с маленький радиусом (14 метров).

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