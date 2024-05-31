Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что может произойти с автомобилем из-за жары

«РГ»: в жаркое время года поддельное масло может сломать двигатель

close
100%
Наталья Горшкова/РИА Новости

Использование поддельного моторного масла может вывести двигатель из строя, особенно в жаркое время. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадия Григорьева.

«Использование неоригинального, контрафактного или поддельного моторного масла и фильтрующих элементов может снизить эффективность системы смазки двигателя или вовсе вывести ее из строя», — сказал эксперт.

По его словам, в жаркое время года двигатель испытывает повышенные нагрузки из-за высокого температурного режима и более активного стиля вождения. Поэтому необходимо своевременно проходить техобслуживание и очищать мотор от грязи, сажи, отложений и продуктов износа.

В летнее время к перегреву двигателя также приводит забитый грязью радиатор охлаждения. Некачественное топливо может содержать примеси, которые способны негативно повлиять на работу двигателя.

До этого автоэксперт Михаил Колодочкин сообщил, что если масло ушло из двигателя, то внутри возникает сильное трение механизмов, увеличивается износ силового агрегата. До серьезных проблем автомобиль проедет примерно 70 или 100 км. В оптимальных условиях это может быть 200 км, а потом силовой агрегат перегреется и его заклинит.

По словам автоэксперта, в мире не существует двигателя внутреннего сгорания, который способен работать без масла. При этом некоторые производители присадок предлагают купить составы, которые позволяют мотору функционировать без смазки, однако эти утверждения более чем сомнительны.

Ранее стало известно, что свечи зажигания с длинными изоляторами приводят к проблемам с мотором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами