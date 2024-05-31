Россиянам рассказали, что может произойти с автомобилем из-за жары

Использование поддельного моторного масла может вывести двигатель из строя, особенно в жаркое время. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадия Григорьева.

«Использование неоригинального, контрафактного или поддельного моторного масла и фильтрующих элементов может снизить эффективность системы смазки двигателя или вовсе вывести ее из строя», — сказал эксперт.

По его словам, в жаркое время года двигатель испытывает повышенные нагрузки из-за высокого температурного режима и более активного стиля вождения. Поэтому необходимо своевременно проходить техобслуживание и очищать мотор от грязи, сажи, отложений и продуктов износа.

В летнее время к перегреву двигателя также приводит забитый грязью радиатор охлаждения. Некачественное топливо может содержать примеси, которые способны негативно повлиять на работу двигателя.

До этого автоэксперт Михаил Колодочкин сообщил, что если масло ушло из двигателя, то внутри возникает сильное трение механизмов, увеличивается износ силового агрегата. До серьезных проблем автомобиль проедет примерно 70 или 100 км. В оптимальных условиях это может быть 200 км, а потом силовой агрегат перегреется и его заклинит.

По словам автоэксперта, в мире не существует двигателя внутреннего сгорания, который способен работать без масла. При этом некоторые производители присадок предлагают купить составы, которые позволяют мотору функционировать без смазки, однако эти утверждения более чем сомнительны.

Ранее стало известно, что свечи зажигания с длинными изоляторами приводят к проблемам с мотором.