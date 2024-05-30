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Nissan признала, что водить некоторые ее машины опасно для жизни

Компания Nissan запретила водить Sentra и Pathfinder из-за угрозы безопасности

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Nissan

Японская компания Nissan запретила эксплуатацию своих машин Sentra (2002-2006 годов выпуска), Pathfinder (2002-2004) и Infiniti QX4 (2002-2003) из-за угрозы безопасности. Об этом говорится в сообщении производителя.

Отмечается, что отзыву подвергнутся порядка 84 тыс. машин. Причиной для запрета стали подушки безопасности Takata, которая прежде была их крупнейшим поставщиком для мировых производителей. За последние годы с ними был связан целый ряд несчастных случаев. Дело в том, что пиропатрон в этих подушках со временем деградирует и может неконтролируемо разорваться. В Nissan отметили, что владельцам авто с продукцией Takata необходимо посетить официальный сервисный центр.

До этого стало известно, что компания Tesla вынуждена отозвать для ремонта 159 автомобилей из-за того, что сервисные специалисты перепутали подушки безопасности, предназначенные для штурвалов и традиционных рулей с круглым ободом. В случае ДТП подушка безопасности, предназначенная для другого типа руля, может сработать некорректно.

Также Hyundai отзовет для ремонта 13,5 тыс. автомобилей. На 7349 автомобилей Elantra, 2364 Venue и 3798 Kona 2024 модельного года на заводе-изготовителе могли быть установлены неисправные датчики системы рециркуляции выхлопных газов.

Ранее сообщалось, что Toyota и BMW снимут производства свои старейшие спорткары.

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