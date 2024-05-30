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Выпуск легковых машин в России вырос в два раза

Росстат: в России в два раза выросло производство легковых автомобилей

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В России с января по апрель 2024 года в два раза увеличился выпуск автомобилей по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

«Производство легковых автомобилей в России в январе — апреле 2024 года увеличилось на 92,5% по отношению к аналогичному периоду 2023 года и составило 224 тыс. штук», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле выпуск легковых машин вырос в 2,3 раза в годовом выражении, по сравнению с мартом 2024 года — на 0,8%.

Производства грузовых машин в январе - апреле увеличилось на 26,6% — до 60,3 единиц. Производство автобусов массой более 5 тонн выросло на 31%, менее 5 тонн — на 17%.

В Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

До этого стало известно, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей Lada на маркетплейсе Ozon. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На пилотной стадии проекта покупка автомобилей Lada на Ozon будет доступна клиентам из Сочи. Продажа будет осуществляться через официального дилера Lada в регионе - ООО «ТрансАвто». В дальнейшем география проекта будет расширяться.

На первом этапе в каталоге будут представлены модели из линейки Lada Vesta в версиях с механической и автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что Соллерс планирует начать выпуск нового минивэна в 2025 году.

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