АвтоВАЗ представит новый внедорожник Niva Travel

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» объявил о создании концепт-кара Lada e-Niva Travel. Автомобиль будет представлен в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба российского бренда.

«В тематической зоне «ВиноГрад», посвященной развитию туристической отрасли, АО «АВТОВАЗ» будет экспонировать легендарный внедорожник LADA Niva Legend, а также концепт-кар LADA e-Niva Travel, созданный для демонстрации технологий и инженерного мастерства компании», — говорится в сообщении.

О том, что «АвтоВАЗ» может выпустить электромобиль на платформе Lada Niva Travel, стало известно в ноябре 2023 года. По словам вице-президента по инжинирингу компании Евгения Шмелева, «АвтоВАЗ» потенциально готов предложить линейку электромобилей на своих базовых платформах, включая Vesta, Niva и Largus.

Предполагается, что «АвтоВАЗ» может предложить такие модели, если государство обеспечит электромобили субсидиями, зависящими от уровня локализации. Благодаря этому компания может сразу выйти на высокий уровень применения отечественных компонентов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге «АвтоВАЗ» представит универсал Lada Vesta Sportline с вариатором.