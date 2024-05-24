Премиальный кроссовер Voyah Free получил бюджетную версию

Компания Voyah, премиальная дочерняя фирма Dongfeng, представила новый гибридный вариант кроссовера Free. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что новая версия Voyah Free сохранит 1,5-литровый бензиновый мотор. Однако электродвигатель у новинки будет только один — 272-сильный агрегат на задней оси. Передний двигатель мощностью 218 л.с. исключен.

Запас хода на электричестве вырос до 318 км. У полноприводных версий, представленных в РФ, он варьируется от 110 до 171 км.

Цены на новинку не раскрываются, но ожидается, что она будет доступнее полноприводного варианта кроссовера, который в Китае продаётся за 270 тыс. юаней (3,36 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что автомобили Hyundai Celesta, построенные на той же платформе, что и Hyundai Solaris, предлагаются в России по цене от 1,65 млн рублей.

Такое ценовое предложение содержится в объявлениях о продаже Celesta в России, размещенных в классифайдах. Модель Celesta производится в Китае. По габаритам этот седан крупнее Solaris: длина Celesta составляет 4510 мм, колесная база — 2650 мм. В России седан доступен с атмосферным бензиновым мотором 1.6 мощностью 123 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Этот силовой агрегат знаком россиянам по многим моделям Hyundai и Kia локальной сборки, в том числе Hyundai Creta и Kia Rio.

Ранее Kia рассекретила новый кроссовер EV3, близкий по габаритам к Geely Coolray.