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Премиальный кроссовер Voyah Free получил бюджетную версию

У кроссовера Voyah Free появилась дешевая версия с большим запасом хода

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Voyah

Компания Voyah, премиальная дочерняя фирма Dongfeng, представила новый гибридный вариант кроссовера Free. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что новая версия Voyah Free сохранит 1,5-литровый бензиновый мотор. Однако электродвигатель у новинки будет только один — 272-сильный агрегат на задней оси. Передний двигатель мощностью 218 л.с. исключен.

Запас хода на электричестве вырос до 318 км. У полноприводных версий, представленных в РФ, он варьируется от 110 до 171 км.

Цены на новинку не раскрываются, но ожидается, что она будет доступнее полноприводного варианта кроссовера, который в Китае продаётся за 270 тыс. юаней (3,36 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что автомобили Hyundai Celesta, построенные на той же платформе, что и Hyundai Solaris, предлагаются в России по цене от 1,65 млн рублей.

Такое ценовое предложение содержится в объявлениях о продаже Celesta в России, размещенных в классифайдах. Модель Celesta производится в Китае. По габаритам этот седан крупнее Solaris: длина Celesta составляет 4510 мм, колесная база — 2650 мм. В России седан доступен с атмосферным бензиновым мотором 1.6 мощностью 123 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Этот силовой агрегат знаком россиянам по многим моделям Hyundai и Kia локальной сборки, в том числе Hyundai Creta и Kia Rio.

Ранее Kia рассекретила новый кроссовер EV3, близкий по габаритам к Geely Coolray.

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