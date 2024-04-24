Россиянам рассказали, откуда в бензобаке появляется вода

Основная причина того, что в бензобаке автомобиля скапливается вода, — некачественное топливо. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрея Борисова.

«Вода может попасть в топливо как во время перевозки, так и при неправильной очистке резервуаров на АЗС. Поэтому рекомендую по возможности производить заправку автомобиля только на проверенных и сетевых станциях, которые дорожат своей репутацией», — сказал эксперт.

По его словам, из-за воды в бензобаке у автомобиля могут происходить затрудненный запуск двигателя и нестабильная работа топливной системы в целом.

Чтобы удалить воду из бензобака необходимо обратиться на сервис для промывки топливной системы. Для профилактики можно пользоваться присадками, которые могут отделить топливо от воды, сказал Борисов.

До этого водителей предупредили, что если вовремя не менять масло в коробке передач или вообще полностью забыть и не проводить эту процедуру, владелец автомобиля может столкнуться с несколькими проблемами, например, повышенным расходом топлива или полным выходом агрегата из строя. В частности, автомобилист ощутит ухудшение качества езды на автоматических и вариаторных трансмиссиях: появятся рывки, пробуксовки, существенно упадет динамика. Если речь идет о механической трансмиссии, то увеличится расход топлива.

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