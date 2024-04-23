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Voyah представил в России спортивную версию кроссовера Free

У кроссовера Voyah Free в России появилась спортивная версия EVR Sport Edition

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Voyah

Китайская компания Voyah представила в России кроссовер Free в новой модификации EVR Sport Edition. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что от обычной версии Free новинка отличается иной решеткой радиатора, выштамповками нижней части бампера, а также спойлером на двери багажника и 20-дюймовыми дисками черного цвета.

Автомобиль оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 490 л.с. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 4,8 с. Суммарный запас хода увеличился до 1 тыс. км. Привод у электрокара на все колеса.

В салоне селектор переключения режимов трансмиссии был перенесен на рулевую колонку. В версии Sport Edition сохранена ключевая особенность интерьера — подъемная панель приборов с тремя интегрированными 12,3-дюймовыми дисплеями.

Стоимость автомобиля неизвестна.

До этого стало известно, что на открывающемся 25 апреля автосалоне в Пекине компания Neta представит гибридный кроссовер L.

На местном рынке машина составит конкуренцию модели BYD Song Plus (Seal U в Европе). Предполагается, что новинка станет бестселлером продаж. Длина кроссовера — 4770 мм, а колесная база — 2810 мм. По данным Neta, новинка станет самым быстроподзаряжаемым гибридным автомобилем в мире. Зарядить аккумулятор от 30 до 80% можно будет за 19 минут.

Ранее сообщалось что за 5 лет на содержание Chery Tiggo 4 Pro придется потратить 1,5 млн рублей.

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