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Водителям рассказали, что делать при загоревшейся «масленке» на панели приборов

«За рулем»: при включении лампы давления масла нужно срочно глушить мотор

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Depositphotos

Если на панели приборов автомобиля загорелся индикатор низкого давления масла, водителю следует включить аварийную сигнализацию, съехать с дороги и немедленно заглушить двигатель, а затем вызвать эвакуатор. Об этом сообщает «За рулем».

«Ехать без масла категорически нельзя. Напоминаем – оно не только смазывает, но еще и охлаждает, моет и удаляет грязь. В общем, езду без масла оставим для дешевых шоу», — советует издание автомобилистам.

Воспользоваться эвакуатором для перемещения машины предпочтительно, поскольку при неработающем двигателе перестает работать и усилитель тормозов. Если причина неисправности в низком уровне масла, можно долить его и продолжить путь, если красный индикатор низкого давления масла после этого погаснет. О низком уровне масла на начальном этапе свидетельствует моргание «масленки» на уклонах и при поворотах.

Для экстренного долива можно использовать не только моторное масло, рекомендуемое автопроизводителем, но и другое, которое по группе качества должно быть как можно ближе к рекомендуемому. После этого можно продолжить поездку, избегая излишних нагрузок на двигатель. Затем при первой возможности следует полностью заменить масло.

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